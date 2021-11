Neue Corona-Maßnahmen: TSV 1860 bald nur noch vor 3.750 Zuschauern im Grünwalder Stadion

Die neuen Maßnahmen der bayerischen Regierung treffen die Fußballvereine in Bayern hart. Der TSV 1860 darf ab dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim nur maximal 3.750 Zuschauer im Grünwalder Stadion empfangen.

In den kommenden Wochen dürfen nur maximal 3.750 Zuschauer ins Grünwalder Stadion.

München - Aufgrund der angespannten Corona-Lage in Bayern werden Großveranstaltungen im Sport für die kommenden Wochen wieder eingeschränkt. Das hat auch Auswirkungen auf die Heimspiele des TSV 1860 München im Grünwalder Stadion.

So soll die Auslastung bei Spielen auf "maximal 25 Prozent" beschränkt werden, für Zuschauer gelte die 2G+-Regel. Geimpfte und Genesene müssen dann zusätzlich einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen. Zudem herrscht im ganzen Stadion eine FFP2-Maskenpflicht.

Nur 3.750 Fans im Grünwalder Stadion

Das bedeutet im konkreten Fall der Löwen, dass in den kommenden Wochen nur noch 3.750 Fans an Giesings Höhen das Team von Michael Köllner anfeuern können. Wie die Löwen am Freitag bekanntgaben, werden die neuen Regelungen wohl erstmals bei den Heimspielen gegen den SV Waldhof Mannheim und den 1. FC Magdeburg Anwendung finden.

"Der TSV 1860 München stoppt daher mit sofortiger Wirkung den Kartenvorverkauf für diese beiden Spiele", heißt es in einer Pressemitteilung.

Duisburg-Spiel wie gehabt

Für das Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport und ) gelten diese Regelungen jedoch noch nicht. Hier könnten die Löwen weiterhin bis zu 15.000 Zuschauern unter den 2G-Regelungen empfangen.

Die wichtigsten Infos für diese Partie können sich die Fans nochmal ansehen.