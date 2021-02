Nachwuchstorwart Tom Kretzschmar verlängert beim TSV 1860

Der TSV 1860 bindet einen weiteren Nachwuchslöwen: Tom Kretzschmar hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Löwen verlängert.

München - Der TSV 1860 bastelt weiter an seinem Kader für die Zukunft. Nachwuchstorwart Tom Kretzschmar bleibt den Löwen treu und verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag. Die Sechzger gaben die Einigung am Donnerstagmittag bekannt.

"Ich kenne Tom nun seit mehr als sechs Jahren und habe mit ihm schon in der U-17 Bundesligamannschaft der Löwen zusammengearbeitet. Tom hat sich stetig und gerade in der laufenden Spielzeit weiterentwickelt und wir trauen es ihm bei weiterer guter Arbeit zu, zukünftig auch für höhere Aufgaben und mehr Verantwortung in unserer Mannschaft gewappnet zu sein. Daher ist es der logische Schritt, die Zusammenarbeit mit Tom auch über den Sommer 2021 hinaus fortzusetzen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in einer Pressemitteilung zitiert.

Ersatztorwart hinter Marco Hiller

Der 22-Jährige gehört seit der Saison 2017/18 dem Profikader der Löwen an und ist seit vergangenem Sommer die Nummer zwei hinter Stammtorwart Marco Hiller. Zu einem Pflichtspieldebüt bei den Sechzgern hat es bislang noch nicht gereicht.

"Ich bin jetzt fast seit 15 Jahren im Verein und freue mich natürlich riesig, meinen Vertrag verlängert zu haben. Ich hoffe, meine Entwicklung hier weiter zu machen und der Mannschaft helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", erklärt Kretzschmar.