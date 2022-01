Nach Vertragsauflösung: Ex-Löwe Erdmann hat einen neuen Verein gefunden

Dennis Erdmann zieht einen Schlussstrich unter seine Karriere in Deutschland. Der ehemalige Sechzger erfüllt sich seinen Traum und wechselt in die USA, allerdings nicht in die MLS.

06. Januar 2022 - 14:41 Uhr | AZ

Löste seinen Vertrag in Saarbrücken auf: Ex-Löwe Dennis Erdmann. (Archivbild) © Uwe Anspach (dpa)