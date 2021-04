Nach Sehnenverletzung: Keanu Staude wieder im Lauftraining

Mitte April hatte sich der Winter-Neuzugang eine Sehnenverletzung zugezogen. Jetzt läuft der Offensivmann schon wieder. Für einen Einsatz in der verbleibenden Saison wird's aber wohl nicht reichen.

Keanu Staude am Donnerstag im Lauftraining.

München - Keanu Staude hat am Donnerstag erstmals seit seiner Verletzung wieder am Lauftraining teilgenommen. Der Winter-Neuzugang lief einige Runden um den Platz, der Rest der Mannschaft bereitete sich indes auf das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) vor.

Staude verletzte sich Mitte April im Training, der 24-Jährige zog sich eine Sehnenverletzung zu. Die Löwen sprachen kurz danach von einer mehrwöchigen Ausfallzeit. Dass Staude in dieser Saison nochmal für die Sechzger aufläuft, ist recht unwahrscheinlich. Ein Rückschlag im Aufstiegskampf.

Daneben gibt es noch eine weitere gute Nachricht aus dem Löwen-Lazarett: Am Mittwoch konnte Quirin Moll bereits wieder Teil des Mannschaftstrainings absolvieren.