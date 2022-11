Nach Niederlagen-Serie: 1860-Investor Hasan Ismaik mit klarem Bekenntnis zu Michael Köllner

Gegen Freiburg hat die Mannschaft von Michael Köllner schon die dritte Niederlage in Folge kassiert. Vor dem Spiel gegen Essen hat 1860-Investor Hasan Ismaik dem Löwen-Trainer den Rücken gestärkt.

München - Drei Niederlagen in Folge. Kein einziges Tor in den Partien gegen Bayreuth, Saarbrücken und Freiburg. Auf Platz fünf der Tabelle abgerutscht. Das ist die dürftige Löwen-Bilanz nach dem fulminanten Saisonstart.

Damit wird auch die Kritik an 1860-Coach Michael Köllner immer lauter. Während erste Medien schon von einem Endspiel für den Oberpfälzer im letzten Heimspiel vor der Winterpause reden, hat nun Investor Hasan Ismaik ein Machtwort gesprochen. Über seine Social Media-Kanäle schrieb der Jordanier: "Wir als Familie glauben unbeirrt an Michael Köllner und auch an die Mannschaft."

Für Ismaik gehören Schwächephasen zum Sport

Obwohl Ismaik mit der Leistung seiner Giesinger alles andere als zufrieden ist, sieht er es als Fehler, den Trainer in Frage zu stellen. "Im Sport gibt es auch mal Schwächephasen", so der 45-Jährige.

Auch wenn diese so kurz vor der Winterpause zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt für die Münchner kommt. Diese gilt es nun gegen Rot-Weiss Essen (Montag, 19Uhr/Magenta und im AZ-Liveticker) zu überwinden. Denn mit etwas Schützenhilfe können die Löwen sogar noch auf Platz zwei – also dem direkten Aufstiegsplatz – überwintern.

Ismaik kündigt Stadionbesuch für 2023 an

Im kommenden Jahr will Ismaik seine Mannschaft dann auch wieder im Grünwalder Stadion unterstützen. "Das ist einer meiner Vorsätze für 2023", schrieb der Investor. Vielleicht sieht der Jordanier dann die wiedererstarkten Löwen...