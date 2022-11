3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen – Endergebnis 1:1

Es ist das ungeliebte Montags-Spiel. Ums Stadion herum herrscht Verkehrschaos. Die beiden Mannschaftsbusse kamen später als geplant am Stadion an. Die Polizei ist mit vielen Einheiten in Giesing unterwegs. Zum ersten Mal in dieser Saison ist der Gästeblock komplett ausverkauft. Noch ist, bis auf ein paar Pöbeleien Richtung Löwen-Kneipe, alles friedlich.