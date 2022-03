Nach Horror-Foul: Niklas Lang gegen Viktoria Berlin wieder im Kader des TSV 1860

Niklas Lang ist zurück! Das Innenverteidiger-Talent des TSV 1860 steht den Löwen nach seiner Brustbeinprellung im Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin wieder zur Verfügung.

München – Es waren üble Szenen am 26. Februar, als beim 3:1-Sieg des TSV 1860 in Zwickau Niklas Lang brutal von Lars Lokotsch umgetreten worden war.

Die ersten Befürchtungen eines Knochenbruchs bestätigen sich zwar nicht, dennoch musste der 19-Jährige die vergangenen zwei Partien gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) und den SC Verl (2:0) mit einer Brustbeinprellung pausieren.

TSV 1860: Kehrt Niklas Lang in die Startelf zurück?

Nun die erfreulichen Nachrichten. Am Freitagabend bei Viktoria Berlin (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wird das Innenverteidiger-Talent wieder zum Aufgebot der Löwen gehören. "Lang wird in den Kader zurückkehren", bestätigte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Ob Lang gleich wieder zurück in die Startelf kehrt, ließ der Löwen-Coach offen. Zuletzt bildeten Semi Belkahia und Routinier Stephan Salger Sechzigs Innenverteidiger-Duo und machten ihre Sache ordentlich.