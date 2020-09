MVV-Deal ausgesetzt: Noch mehr Geld für den Löwen-Kader

Der bis vor kurzem so mickrige Etat des TSV 1860 wächst weiter an. Nun hat der Klub die Vereinbarung mit dem MVV ausgesetzt, die Einsparungen im sechsstelligen Bereich fließen in den Kader.

03. September 2020 - 17:46 Uhr | AZ

In der kommenden Saison berechtigen Löwen-Tickets nicht mehr zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln. © dpa