Mitgliederversammlung des TSV 1860: Die Löwen im Zenith

Am Sonntag ist Mitgliederversammlung des TSV 1860 - was auf der Agenda steht.

München - Quo vadis, 1860? Am Sonntag findet ab 10 Uhr die Mitgliederversammlung der Löwen statt. Während das Präsidium um Robert Reisinger diesmal nicht zur Wahl stehen, steht im Zenith unter anderem die Neubesetzung des Verwaltungsrates auf dem Programm.

Stadionausbau wackelt

Spannend dürfte die Frage nach der Perspektive des Flaggschiffs der Blauen werden: Verpassen die Fußball-Profis den Aufstieg, wird der Etat in der kommenden Spielzeit wohl sinken. Auch der geplante, teure Ausbau des Grünwalder Stadions wackelt: Reisinger hatte zuletzt eine klare Aussage der Stadt gefordert.

Trainer Michael Köllner kündigte mit seinem Mitgliedsausweis in der Hand das Kommen von sich selbst und Sportchef Günther Gorenzel an, unabhängig vom Ergebnis des Samstags-Spiels des TSV 1860: "Da steht nicht drauf: 'In Saarbrücken gewonnen - darf kommen. In Saarbrücken leider nur 1:1 - darf nicht kommen."