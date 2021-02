Mit 12. Mann-Ticket: Unterstützt Bayern-Star Thomas Müller den TSV 1860?

Prominente Unterstützung für den TSV 1860? Hat Thomas Müller von Erzrivale FC Bayern sich womöglich wirklich an der Geisterticket-Aktion für das S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching beteiligt?

München - Zum S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching (Freitag, 19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ist das Grünwalder Stadion ausverkauft – wenn auch nur virtuell. Nach AZ-Informationen haben die treuen Fans das Sechzger tatsächlich voll gemacht. Doch nicht nur die.

An der Geisterticket-Aktion hat sich womöglich auch ein Mann beteiligt, von dem man es nicht unbedingt erwartet hätte: Thomas Müller. Am Donnerstag posteten die Löwen auf Instagram zumindest ein Bild von einem der 12. Mann-Tickets, auf dem tatsächlich der Name des 2014er Weltmeisters steht. Ob wirklich der rote Müller dahinter steckt oder sich ein Käufer einen Scherz erlaubt hat, ist unklar.

1860 über Müller-Unterstützung: "Sind fast vom Glauben abgefallen"

"Stefan Schneider wird am Freitagabend etwas Erfreuliches verkünden können. Löwen-Fans ihr seid die Besten", schreiben die Sechzger zu dem Bild: "Bei einer Bestellung sind wir allerdings fast vom Glauben abgefallen. Hast du etwa wirklich ein 12. Mann-Ticket erworben, lieber Thomas Müller?"

Doch wie es sich für waschechte Rivalen gehört, wird auch bei einem solchen Post nicht auf ein kleines Necken verzichtet: "Ohnehin sprecht ihr doch dort drüben normalerweise von 59 + 1, oder? Wir haben daher 59 weitere Tickets für Dich reserviert, Du weißt ja, Du kannst sie einfach unter www.tsv1860-ticketing.de kaufen. Danke Dir!" Ein bisserl was dürfte er ja auf der hohen Kante haben, der Müller.