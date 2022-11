Michael Köllner macht Ex-Löwe Thomas Pledl wenig Hoffnung auf Comeback beim TSV 1860

Der vertragslose Ex-Löwe Thomas Pledl hält sich derzeit beim TSV 1860 fit. Trainer Michael Köllner dämpft aber die Chancen auf ein Comeback bei den Sechzgern.

München - Seit Mitte Oktober steht beim TSV 1860 ein alter Bekannter auf dem Trainingsplatz: Thomas Pledl (28). Der Ex-Löwe ist seit Sommer vereinslos und hält sich an der Grünwalder Straße fit.

Vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 15 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) schob Sechzig-Trainer Michael Köllner aber einem möglichen Pledl-Comeback den Riegel vor: "Das Thema ist so, wie wir das vor ein paar Wochen besprochen haben. Er hat die Möglichkeit sich hier fit zu halten."

Köllner mit viel Lob für Pledl

Dennoch lobte Köllner den 170-fachen Zweitligaspieler, der zuletzt für Fortuna Düsseldorf auf dem Platz stand: "So wie er bei uns trainiert, ist er auf jeden Fall eine Option für viele Vereine. Er zeigt seine Qualität." Mit seinem aktuellen Kader ist der 52-Jährige derzeit mehr als zufrieden. "Nicht umsonst stehen wir auf Platz zwei."

Pledl kann sich Löwen-Comeback vorstellen

Pledl dagegen könnte sich eine Rückkehr zu seinem Jugendverein vorstellen. Der Rechtsaußen sagte jüngst gegenüber dem Portal db24.de: "Ja klar wäre das eine Option für mich, wenn Sechzig sagt, ich habe sie überzeugt." Pledl war von 2009 bis 2012 in der Löwen-Talentschmiede und gewann vor seinem Wechsel zu Greuther Fürth sogar die silberne Fritz-Walter-Medaille.

Einen kleinen Funken Hoffnung gibt es für Pledl aber noch, denn der Löwen-Coach ließ durchklingen: "In der Winterpause werden wir uns in Ruhe Gedanken machen." Vielleicht kommt es in der Rückrunde also doch zu einem spektakulären Comeback auf Giesings Höhen...