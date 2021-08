Michael Köllner, das Sechzig-Orakel: Trainer sagte Neudecker-Steigerung voraus

Richard Neudecker avanciert beim 3:0-Erfolg gegen Viktoria Köln zum Matchwinner des TSV 1860. Trainer Michael Köllner bescheinigte ihm bereits vor der Partie ein starkes Spiel.

München - Sein Strahl aus rund 20 Metern war wie ein Befreiungsschlag für Richard Neudecker, entsprechend lautstark fiel auch der Jubel aus. Der 24-Jährige erzielte beim 3:0-Heimerfolg des TSV 1860 gegen Viktoria Köln in der 40. Minute das so wichtige 1:0 und lenkte die Partie damit in die richtige Richtung.

"Wichtig war, dass wir in der Situation Überzahl schaffen, das war für die Abwehr schwer. Dann hat sich Richy entschieden, zu schießen. Satter Schuss, tolles Tor, es freut mich für ihn", analysierte Trainer Michael Köllner nach der Partie bei "Magenta Sport".

Köllner: "Du musst den Spielern schon auch Vertrauen geben"

Auch sonst zeigte sich Giesings Kampfzwerg stark formverbessert und hatte am zweiten Saisonsieg der Löwen einen maßgeblichen Anteil. Zufall? Nein! Köllner sagte das bereits vor der Partie voraus. Er werde das Heft in die Hand nehmen, Impulse setzen und das Spiel dirigieren, mutmaßte der Löwen-Coach im Vorfeld.

Und er sollte recht behalten: "Richy hat seit zwei Wochen einen super Eindruck gemacht, deswegen war es mir schon klar", erklärte der Oberpfälzer im Anschluss an den Erfolg über die Domstädter. "Du musst den Spielern schon auch Vertrauen geben." Köllner, das Löwen-Orakel!

Neudecker verlor zuletzt seinen Stammplatz

Neudecker, der mit 16 Scorerpunkten in seiner ersten Saison nach seiner Rückkehr auf Giesings Höhen überzeugte, befand sich seit Saisonbeginn in einer Formkrise. Zuletzt verlor der gebürtige Altöttinger sogar seinen Stammplatz.

"Richy war letztes Jahr einer unser wichtigster Spieler, es ist immer schwierig, die Erwartungshaltung steigt", so Köllner. Man müsse den Spielern auch mal ein, zwei schlechte Wochen zugestehen. "Es war wichtig, dass sich Richy da wieder selber rauszieht." Gesagt, getan.