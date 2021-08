Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln  Endergebnis 3:0

Tor! 1:0 - Richard Neudecker

Da ist das Tor für 1860 – und was für eins! Die Löwen kombinieren sich durchs Mittelfeld, Mölders legt auf Neudecker ab. Sechzigs Kampfzwerg zieht in Überzahl an, kann auch abspielen, macht es aber letztendlich selber – zu Recht! Sein Hammer aus rund 20 Metern schlägt unhaltbar im Kreuzeck ein.