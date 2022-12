Medien: TSV 1860 mit Interesse an Klingenburg und Rupp

Michael Köllner will in der Winterpause die Löwen noch einmal verstärken. Zwei Spieler sollen dabei in den Fokus der Sechzger Vereinsbosse geraten sein.

München - Mit fünf Siegen in Folge starteten die Löwen mehr als erfolgreich in die aktuelle Drittliga-Saison, doch ab Ende Oktober geriet der Motor des TSV 1860 ordentlich ins Stocken, aus den letzten vier Pflichtspielen des Jahres sprang nur noch ein mageres Pünktchen für das Team von Coach Michael Köllner heraus.

Aktuell liegen die Löwen mit 30 Zählern auf Rang sechs in der Tabelle, aber mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Saarbrücken immer noch mit Tuchfühlung mit dem direkten Aufstiegsplatz.

Medien berichten von Löwen-Interesse an Klingenburg und Rupp

Damit es am Saisonende endlich mit dem ersehnten Aufstieg in die 2. Liga klappt, möchte Köllner in der Winterpause seinen Kader noch mal verstärken. Zwei Kandidaten, die dabei in den Fokus der Löwen geraten sein sollen, sind René Klingenburg (28) aus Kaiserlautern und der derzeit vereinslose Lukas Rupp (31).

Um einen möglichen Wintertransfer zu wuppen, prüft man bei den Löwen derzeit die verfügbaren finanziellen Mittel. Möglich, dass man über Sponsoren noch das ein oder andere Budget für neue Spieler locker machen kann.

Wie die "Bild" berichtet, wäre Klingenburg für eine relativ geringe Ablöse zu haben, da der Vertrag des 28-Jährigen bei den "Roten Teufeln" am Saisonende ausläuft und der Mittelfeldspieler in der 2. Liga so gut wie gar nicht mehr zum Zug kommt.

Beim TSV 1860 München würde Klingenburg, im Falle eines Wechsels, auf einen alten Bekannten treffen. Bei Preußen Münster spielte der 28-Jährige zwei Jahre an der Seite von Martin Kobylanski, der seit Saisonbeginn für die Löwen aufläuft.

Und wie man aufsteigt, ist Klingenburg durchaus bekannt. Als Stammspieler (28 Einsätze/zwei Tore, zwei Vorlagen) führte er Kaiserslautern in der vergangenen Saison in die 2. Liga.

Rupp derzeit vereinslos

Relativ günstig könnte Lukas Rupp zu haben sein, der bis Sommer noch beim Premier-League-Klub Norwich City unter Vertrag stand, aktuell aber ohne Verein dasteht und sich derzeit mit einem Personal-Trainer fit hält.

Lukas Rupp spielte noch bis Sommer in der Premier League, ist derzeit aber vereinslos. © IMAGO / Focus Images

Wie der "Münchner Merkur" berichtet, sollen die Löwen und Rupp, der für Gladbach, Stuttgart, Hoffenheim und Paderborn 137 Bundesliga-Spiele zu Buche stehen hat, bereits in Kontakt stehen.

Rupp soll auch das Interesse mehrerer Zweitligisten geweckt haben, allerdings soll ein Engagement beim TSV 1860 München den 31-jährigen Mittelfeldspieler mehr reizen.

Man darf also gespannt sein, ob die Sechzger nach der Winterpause ein oder sogar zwei neue Spieler präsentieren können, um die Mission Aufstieg erfolgreich zu meistern.