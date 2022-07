Marco Hiller, Stefan Lex und Tim Rieder: Einladung zu den Media Days

Marco Hiller, Stefan Lex und Tim Rieder nehmen für den TSV 1860 bei den Media Days der 3. Liga teil.

München - Zwei Tage nach der 0:6-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach nahm der TSV 1860 wieder den Trainingsbetrieb auf.

Doch drei Spieler fehlten bei der Einheit an der Grünwalder Straße – allerdings nicht verletzungsbedingt. Stefan Lex, Marco Hiller und Tim Rieder nahmen an den Media Days der 3. Liga teil.

In Frankfurt wurden die TV-Clips für die kommende Spielzeit gedreht. Zufall, dass die Löwen ausgerechnet dieses Trio in die hessische Landeshauptstadt schickten? Lex, Hiller und Rieder gehören dem Mannschaftsrat der Giesinger an. Trainer Michael Köllner wird wohl einen von ihnen zum Kapitän für die neue Saison ernennen.

Wer wird der neue 1860-Kapitän?

Im Trainingslager der Sechzger in Windischgarsten deutete Köllner an, dass er mit seinem aktuellen Spielführer Lex zufrieden sei: "Ich habe an Stefan Lex nichts auszusetzen", sagte Köllner über den 32-jährigen Angreifer. Allerdings soll auch Hiller, der neu im Mannschaftsrat ist, mehr Verantwortung übernehmen.

"Er muss jetzt in der Mannschaft mal ein Zeichen setzen", forderte Köllner. Auch Rieder, der nach zwei Jahren in diesem Sommer zu den Löwen zurückkehrte, ist das Kapitänsamt zweifelsohne zuzutrauen. Gewissheit über die Spielführer-Frage werden die Löwen spätestens beim Liga-Auftakt gegen Dynamo Dresden (23. Juli, 14 Uhr) haben.