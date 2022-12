Löwen-Liebe kein "Geheimnis": Volland erwägt Rückkehr zu 1860

Ex-Löwe Kevin Volland hat sich den Interview-Fragen der AZ gestellt und dabei auch über ein mögliches Comeback bei den Sechzgern gesprochen.

München - Einst schnürten sie ihre Fußballschuhe für die Löwen, dann zogen sie in die große, weite Fußballwelt hinaus – und am Ende kommen sie zu ihren Sechzgern zurück: Es ist der Traum vieler Sechzger-Fans, große Namen zurück nach Giesing zu holen. Auch Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hat diesen Plan im Kopf, zuletzt unternahm der Österreicher bei den Bender-Zwillingen einen erfolglosen Versuch. Ein anderer, hochkarätiger Ex-Löwen könnte möglicherweise früher oder später tatsächlich zurückkehren: Kevin Volland.

Volland kann sich Löwen-Rückkehr vorstellen

"Es ist ja kein Geheimnis, dass ich 1860 sehr mag und viel zu verdanken habe", sagte der 15-malige deutsche Nationalspieler im AZ-Interview und hofft darauf, dass ihm die Giesinger, wenn man so will, eine Liga entgegenkommen: "Es wär’ nicht schlecht, wenn sie einmal aufsteigen würden, dafür drücke ich die Daumen."

Stand jetzt wäre Monaco-Profi Volland für Sechzig eine Granate, doch er gibt zu bedenken, dass sich das Blatt in einigen Jahren wenden könnte: "Aber dann müssen sie mich auch wollen, ich werde ja auch nicht jünger."

Volland lässt allerdings durchblicken, dass er ernsthaft in Erwägung zieht, seine Karriere bei seinem ersten Profiverein ausklingen zu lassen: "Ich würde jedenfalls gerne noch ein paar Jahre spielen. Sie wissen ja: Ich bin sehr heimatverbunden und mag München", so Volland, der im Allgäu daheim ist. Scherzhaft ergänzte der Torjäger: "Reicht das, um die Gerüchteküche anzuheizen?"

Was Volland über sein Weihnachtsfest, seinen Umgang mit der Scheinwelt Profifußball und seine Spende von zwei Fußballfeldern voller Saatgut an notleidende Menschen in Bangladesch erzählt