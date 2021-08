Löwen-Ikone Peter Pacult sorgt für skurrilen PK-Moment: "Alkoholfrei? Leg no a Malbuch dazu"

Da hört für Peter Pacult der Spaß auf! Nach dem Sieg gegen Tirol am vergangenen Samstag erblickt der ehemalige Trainer des TSV 1860 bei der Pressekonferenz ein alkoholfreies Bier des Sponsors und reagiert aufrichtig empört.

Klagenfurt - Er ist einfach ein Typ, dieser Peter Pacult! Aktuell ist der einstige Trainer des TSV 1860 in der österreichischen Bundesliga für den SK Austria Klagenfurt tätig und durfte am vergangenen Samstag einen 2:1-Sieg gegen die WSG Tirol bejubeln. Nach dem Sieg kam der 61-Jährige bestens gelaunt zur Pressekonferenz – und ging danach viral.

Was war passiert? Pacult betrat das Podium und stellte zunächst einigermaßen trocken fest: "Do riachts nach Lebakas." Daraufhin erblickte er erfreut eine Flasche Bier vom Sponsor auf seinem Platz. Bei genauerem Hinsehen fiel dem Übungsleiter allerdings auf, dass es sich dabei um ein Alkoholfreies handelt.

Peter Pacult macht sich über alkoholfreies Bier lustig

Entsprechend empört reagierte Pacult und packte in Richtung des Pressesprechers seinen Wiener Schmäh aus. "Wos isn des wieder fia ans? Alkoholfrei? Leg a Malbuch a no dazu. Alkoholfrei! Buntstifte a no? Dass ma a bissl malen kinna!", witzelte der 61-Jährige.

Der entsprechende Biersponsor bewies Humor, stattete Pacult einen kleinen Besuch ab und brachte in Person von Marketingleiter Mario Donner auch noch ein Geschenk mit: Darin enthalten waren selbstverständlich einige Biere der Brauerei, ein Malbuch, einige Buntstifte und - natürlich - Leberkäse.