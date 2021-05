Keine Schützenhilfe für 1860: Ingolstadt mit Kantersieg - Rostock schlägt Haching

Die Entscheidung über den Einzug in die Relegation ist auf den letzten Spieltag vertagt worden. Am Samstag konnten sowohl der FC Ingolstadt als auch Hansa Rostock ihre Spiele gewinnen - der TSV 1860 kann im Derby gegen den FC Bayern II am Sonntag nachziehen.

15. Mai 2021 - 16:22 Uhr | AZ