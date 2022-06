Kader-Verkleinerung beim TSV 1860: Günther Gorenzel deutet Junglöwen-Abgänge an

Günther Gorenzel hat am Rande des 8:0-Siegs gegen den TSV Waldkirchen über weitere (temporäre) Spieler-Abschiede gesprochen: Der ein oder andere Youngster des TSV 1860 könnte noch verliehen werden.

München/Waldkirchen - Beim Testspiel-Auftakt gegen den TSV Waldkirchen (8:0) kamen neben den Neuzugängen auch zahlreiche Junglöwen zum Einsatz.

So durften Milos Cocic und Michael Glück bereits von Beginn an ran, in der zweiten Hälften kamen mit Devin Sür, Nathan Wicht, Alexander Freitag und Leandro Morgalla weitere Youngster zum Einsatz.

Michael Köllner setzt also weiter auf die Jugend, dennoch könnten einige Talente den TSV 1860 in diesem Sommer noch verlassen. "Wir werden schauen, dass der ein oder andere junge Spieler noch verliehen wird, um mehr Spielpraxis zu bekommen", kündigte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Sonntag in der Halbzeitpause des Testspiels an.

"Der Austausch mit der Scouting-Abteilung, mit dem Trainerstab und dem Cheftrainer findet ja wöchentlich statt. Und über das Jahr hin planen wir unsere Strategien, unsere Entscheidungen werden vorbereitet."

Wird 1860-Youngster Lorenz Knöferl verliehen?

Es könnte also für einige Junglöwen vorerst einer der letzten Auftritte im Sechzger-Trikot gewesen sein. Im Aufgebot am Sonntag fehlte unter anderem auch Lorenz Knöferl. Der 18-Jährige wurde zuletzt laut " " mit einer Leihe zu Regionalligist FC Pipinsried in Verbindung gebracht.

Köllners Stiefsohn Freitag, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, könnte den TSV 1860 ablösefrei verlassen.