Der zur Halbzeit eingewechselte Devin Sür hat schon wieder Feierabend. An seiner Leistung lag's nicht: Der Junglöwe, der im Sommer zu den Profis befördert wurde, hat in seiner knappen halben Stunde einige wirklich gute Aktionen gehabt und die Offensive belebt. Ein Name, den man sich mit Blick auf die neue Saison durchaus merken sollte!