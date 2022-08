Julian Weigl: Noch ein Ex-Löwe für die Fohlen?

Transfergerücht um Julian Weigl: Der Ex-Löwe könnte Benfica Lissabon in diesem Sommer verlassen – kommt es zur Rückkehr in die Bundesliga?

Lissabon/München - Über den TSV 1860 fand Julian Weigl in den Profi-Fußball – 2015 ging es dann über Borussia Dortmund für den Oberbayern erst in die Bundesliga und dann in die weite Welt hinaus. Nach zwei Jahren bei Benfica Lissabon soll der 26-jährige Mittelfeldspieler aber nun vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen.

Benficas neuer Trainer, der Deutsche Roger Schmidt, lobt: "Weigl kann ein Topspieler sein." Zuletzt fehlte der Nationalspieler aber in der Aufstellung.

Julian Weigl hat bis 2015 bei den Löwen gespielt, anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund. © sampics/Augenklick

Etliche Interessenten für Ex-Sechzger Weigl

Laut der portugiesischen Zeitung "Record" verlangt Benfica eine Ablöse von 15 Million Euro. Mehrere Bundesligisten sollen interessiert sein: Borussia Mönchengladbach (wo mit Florian Neuhaus schon ein anderer Ex-Löwe unter Vertrag steht), Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Auch die Klubs West Ham United, der AC Mailand und Atalanta Bergamo sollen ihre Fühler nach Weigl bereits ausgestreckt haben.