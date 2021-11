In Weiß und Gold: TSV 1860 präsentiert Weihnachtstrikot

Der TSV 1860 hat sein Weihnachtrikot offiziell vorgestellt. Gegen den 1. FC Magdeburg werden die Löwen in den Farben Weiß und Gold auflaufen,

München – Am Sonntag ist der erste Advent – die besinnliche Zeit des Jahres steht vor der Tür! Passend dazu hat der TSV 1860 am Mittwoch sein Weihnachtstrikot präsentiert.

Das Jersey, das Dennis Dressel, Sascha Mölders und Merveille Biankadi auf Instagram präsentieren, ist komplett in weiß gehalten mit goldener Schrift. Ab sofort ist das Sondertrikot der Löwen in einer exklusiven Geschenkbox in den Fanshops erhältlich. Das Leiberl kostet 89,95 Euro ohne Beflockung.

Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 4. Dezember (14 Uhr) werden die Sechzger einmalig in den Weihnachtstrikots auf Giesings Höhen auflaufen.