Hiller und Co. schwärmen vom TSV 1860: "Wenn man hier gespielt hat, will man nicht mehr weg"

Der TSV 1860 wirkt nicht nur auf seine Fans eine einzigartige Faszination aus, sondern auch auf seine Spieler. In einem Format bei "Magenta Sport" schwärmen Marco Hiller, Stefan Lex und Tim Rieder von ihrem Verein und erklären, was sich andere Trainer bei Michael Köllner abschauen können.

München - Langweilig ist es bei den Löwen selten und das ist auch gut so. Meistens jedenfalls. Nicht nur sportlich ist der TSV 1860 in der 3. Liga derzeit das Maß aller Dinge, auch in Sachen Fankultur und Einschaltquoten bei TV-Übertragungen gehört man ligaweit zur Spitze.

Der Löwe zieht – daran hat sich auch nach vier Jahren Drittliga-Zugehörigkeit nichts geändert. Der Giesinger Kultverein steht seit jeher für das Besondere. Irgendetwas zwischen Faszination und Fanatismus, zwischen Mythos und Pathos und so vieles mehr.

Fans und Tradition: Marco Hiller schwärmt vom TSV 1860

Nicht nur bei den Fans gibt es eine enorme Identifikation mit dem Klub, auch die aktuelle Spielergeneration ist sich bewusst, dass sie Teil eines besonderen Vereins ist. Viele wurden selbst in der Nachwuchsakademie der Münchner ausgebildet und sind im Großraum München aufgewachsen. Eine außergewöhnliche Konstellation, die es im Profifußball so wohl kein zweites Mal gibt.

Der Streamingdienst "Magenta Sport" hat sich zuletzt mit Marco Hiller, Stefan Lex und Tim Rieder über den Mythos 1860 unterhalten. Angesprochen auf ihren Verein geraten die drei Vollblut-Löwen ins Schwärmen.

"Jeder, der mal bei Sechzig gespielt hat, der weiß: Wenn man da ein Mal gespielt hat, dann will man auch nicht mehr weg", sagt Hiller, der als Eigengewächs zu den größten Identifikationsfiguren der Löwen gehört: "Die Fans und die Tradition, die da dahinter steckt. Das ist einfach ein Verein in München und das ist nun mal die geilste Stadt der Welt."

Insbesondere die Heimspieltage im Grünwalder Stadion im Herzen Giesings mit seiner ganz eigenen Boazn-Kultur sind für Fans und Spieler immer ein Highlight, wie Kapitän Lex betont: "Wenn wir drei Stunden nach dem Spiel heimfahren und außenrum immer noch so viele Menschen sind, dass man eigentlich kaum durchkommt. Das macht das Stadionerlebnis für die Fans zu etwas ganz anderem als in einem anderen Stadion. Davon werden die Massen einfach euphorisiert."

Tim Rieder: Das unterscheidet Michael Köllner von anderen Trainern

Seit November 2019 wird 1860 mittlerweile von Michael Köllner trainiert. Der Oberpfälzer gilt als nahbarer Typ, der mit seiner Meinung auch gerne mal aneckt. Mit seiner Art hat sich Köllner längst als Gesicht des Vereins etabliert – auch innerhalb der Mannschaft kommt er gut an.

"Er ist ein Trainertyp, der sehr viel auf jeden Charakter eingeht und tagtäglich versucht, jeden Spieler besser zu machen", meint Tim Rieder. Gelingen tue dies über positionsspezifische individuelle Einheiten. "Er macht auch sehr viel individuelles Training mit Übungen für die jeweilige Position. Das ist etwas, das andere Trainer so nicht machen."

Was den Oberpfälzer sonst noch auszeichnet? "Ich würde sagen die Menschlichkeit", sagt Hiller: "Das ist etwas, das im Profigeschäft ohnehin viel zu kurz kommt, weil dort fast nur das Geld und der Erfolg gesehen wird. Von ihm können sich einige eine Scheibe abschneiden."

TSV 1860: Jetzt soll endlich die Zweitliga-Rückkehr gelingen

Fünf Jahre ist der dramatische Doppel-Abstieg aus der 2. Bundesliga mittlerweile her. Im vierten Anlauf soll nun endlich der Sprung von der 3. Liga ins Unterhaus gelingen, das haben Spieler und Verantwortliche schon im Sommer unisono betont. Für Kapitän Lex nur folgerichtig: "Nach den zwei Jahren, in denen wir Vierter geworden sind, hätte man keinem mehr ernsthaft verkaufen können, dass wir nicht aufsteigen wollen", meint er.

Klar ist: Mit den Löwen wäre die Zweite Liga um eine Attraktion reicher. Zeit wird's!