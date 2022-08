Konkurrenz patzt: TSV 1860 baut Tabellenführung weiter aus

Während der TSV 1860 weiter von Sieg zu Sieg eilt, schwächelt die Konkurrenz: Ingolstadt und Saarbrücken spielen jeweils nur Remis, neuer Löwen-Verfolger ist nun Elversberg.

München - Startrekord von 1860 München, erneuter Rückschlag für Dynamo Dresden und weiterer Coup der SV Elversberg: Auch der fünfte Spieltag der 3. Fußball-Liga hatte es wieder in sich. Vor allem Aufsteiger Elversberg sorgte mit einem 3:2 (2:1) bei Zweitliga-Absteiger Dresden für eine weitere Überraschung und belegt mit zwölf Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter TSV 1860 (15 Zähler).

Am Freitag hatten die Sechziger durch ein 3:1 (1:0) gegen den Halleschen FC und den fünften Sieg im fünften Spiel den Drittliga-Startrekord der Offenbacher Kickers eingestellt. In aller Munde ist aber weiterhin der Aufsteiger aus Elversberg, der im DFB-Pokal Champions-League-Starter Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb geworfen hatte (4:3).

In Dresden herrscht Ernüchterung

"Ich glaube, es war wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahrt haben", kommentierte SVE-Coach Trainer Horst Steffen bei MagentaSport den Coup von Dresden. Und ist der zweite Rang mehr als eine Momentaufnahme? "Mir ist das wichtig und es freut mich total, dass wir Zweiter sind. Aber einrahmen muss ich mir das jetzt nicht."

Ernüchterung herrscht dagegen in Dresden. "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht wirklich auf dem Platz", haderte Dresden-Coach Markus Anfang, "so wie wir bei Viktoria Köln in 25 Minuten das Spiel hergeschenkt haben, so haben wir es heute in den ersten 15 Minuten hergeschenkt."

Saarbrücken kommt über Remis gegen Aue nicht hinaus

Der Elversberg-Erzrivale 1. FC Saarbrücken blieb zwar auch im fünften Saisonspiel ohne Gegentor, kam aber gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue über eine Nullnummer nicht hinaus. Mit elf Punkten belegt der FCS den dritten Tabellenplatz.

Den ersten Saisonsieg verpasste Aufsteiger Rot-Weiss Essen trotz einer 2:0-Führung durch das 2:2 (2:0) gegen den FC Ingolstadt und zwei Gegentoren in der Schlussphase. "Wir müssen als klarer Sieger vom Platz gehen, und dann ist es umso bitterer hinten raus, zwei Tore zu kassieren und uns um den Lohn zu bringen", sagte Essens Trainer Christoph Dabrowski konsterniert.