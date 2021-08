Heimstätte des TSV 1860: Das Grünwalder ist das beliebteste Stadion der 3. Liga

Laut einer aktuellen Auswertung zählt das Grünwalder Stadion zu den beliebtesten Spielstätten in ganz Deutschland, in der 3. Liga belegt die Heimstätte des TSV 1860 sogar Platz eins.

München - Der TSV 1860 spielt im beliebtesten aller Drittliga-Stadien. Dies geht aus einer Auswertung des Online-Portals " " hervor.

Das Grünwalder Stadion kommt dabei auf 4,6 von möglichen 5 Punkten. Im Drittliga-Vergleich folgen das Fritz-Walter-Stadion des 1. FC Kaiserslautern, die Magdeburger MDCC-Arena, das Dreisamstadion in Freiburg, das Leuna-Chemie-Stadion des Halleschen FC und das Stadion Rote Erde in Dortmund mit jeweils 4,5. Am schlechtesten schneiden die Flyeralarm-Arena in Würzburg (4,0), die Brita-Arena in Wiesbaden (3,9) sowie das Stadion am Lotter Kreuz (3,6) ab.

Stadion Ranking: Grünwalder Stadion gleichauf mit Allianz Arena

Deutschlandweit liegt die Spielstätte, in der auch Türkgücü einen Teil seiner Heimspiele austrägt, damit auf Rang zehn. Am besten schnitten der Signal-Iduna Park (Borussia Dortmund), das Rudolf-Harbig-Stadion (Dynamo Dresden) sowie die Alte Försterei (Union Berlin) mit jeweils 4,7 Punkten ab. Die Allianz Arena, in der 1860 bis 2017 seine Heimspiele austrug und die heute nur noch der FC Bayern bespielt, kommt wie das Grünwalder Stadion auf 4,6 Punkte.

Untersucht wurden alle Stadien der ersten, zweiten und dritten Liga der Männer sowie der ersten Bundesliga der Frauen. Grundlage der Auswertungen waren alle verfügbaren Google-Rezensionen zu Stadien mit mindestens 100 Bewertungen.