Steigende Inzidenz: Bald weniger 1860-Fans im Grünwalder Stadion?

Derzeit dürfen maximal 4.225 Zuschauer ins Grünwalder Stadion – so viele Fans sind auch für das kommende Heimspiel gegen Viktoria Köln vorgesehen. Doch bleibt es angesichts der steigenden Corona-Inzidenz auch dabei?

München - Am kommenden Dienstag (24. August) ist der FC Viktoria Köln zu Gast im Grünwalder Stadion. Beim dritten Liga-Heimspiel der noch jungen Saison darf der TSV 1860 insgesamt 4.225 Zuschauer in Giesing begrüßen.

Am Dienstagnachmittag startet die mittlerweile altbekannte "Rudelbildung" bei den Sechzgern – Fans können sich dann zu kleineren Gruppen zusammenschließen, um gemeinsam das Spiel im Stadion sehen zu können.

Muss die Westkurve im Grünwalder Stadion wieder geschlossen werden?

Aber möglicherweise können doch weniger Anhänger als aktuell geplant ins Grünwalder. Grund dafür ist die aktuell steigende Corona-Inzidenz in München, die laut RKI aktuell bei 32,7 liegt (Stand: 17. August).

Sollte der Wert von 35 überschritten werden, so könnten sich dem Verein zufolge die "behördlichen Vorgaben in Bezug auf die zugelassene Kapazität ändern". In diesem Fall müssten wohl die Westkurve sowie Teile der Stehhalle wieder geschlossen werden.