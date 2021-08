TSV 1860 vor Mega-Kulisse gegen Kaiserslautern: Gästetickets im freien Verkauf

Dank einer Ausnahmegenehmigung dürfen am kommenden Samstag 20.000 Zuschauer ins Stadion des 1. FC Kaiserslautern. Die Löwen erwartet eine Mega-Kulisse.

München/Kaiserslautern - Knapp 50.000 Zuschauer fasst das Fritz-Walter-Stadion auf dem altehrwürdigen Betzenberg normalerweise – in aktuellen Corona-Zeiten natürlich undenkbar.

Dank einer Ausnahmegenehmigung dürfen am kommenden Samstag (21. August), wenn der 1. FC Kaiserslautern den TSV 1860 empfängt, allerdings 20.000 Fans ins Stadion. Die Löwen erwartet also eine wahre Mega-Kulisse bei den "Roten Teufeln"!

1.000 Löwen-Fans dürfen ins Stadion

Dem Antrag des Klubs wurde am Montag nach Abstimmungen mit den lokalen Sicherheitsbehörden und der Prüfung des Schutz- und Hygienekonzepts durch die Stadtverwaltung Kaiserslautern sowie im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit stattgegeben, wie es in der Mitteilung heißt. Die Ausnahmegenehmigung gilt unabhängig vom Inzidenzwert in Kaiserslautern, der laut Robert Koch-Institut (RKI) in der Stadt Kaiserslautern aktuell bei 34 liegt (Stand: 16. August).

Von den 20.000 Tickets sind 1.000 für die Gäste-Fans aus München vorgesehen. Die Karten sind seit Mittwoch im freien Verkauf und können über den erworben werden. Für den Zutritt zum Stadion ist ein "3G-Nachweis" nötig.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Während die Löwen mit einem Sieg und zwei Unentschieden in die neue Saison gestartet sind, läuft es bei Lautern aktuell weniger gut. Der 1. FCK kommt nach drei Spielen lediglich auf einen Punkt und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz.