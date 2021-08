Hasan Ismaik nach bitterem Remis: "Leistungskurve geht deutlich nach oben"

Der TSV 1860 verspielt zwei Punkte gegen Eintracht Braunschweig, Spieler und Trainer waren kurz nach dem Abpfiff enttäuscht. Investor Hasan Ismaik ist dennoch zufrieden mit dem Unentschieden, "unsere Leistungskurve geht deutlich nach oben".

Braunschweig/München - Was für eine packende Schlussphase in Braunschweig: Nach dem verwandelten Elfmeter von Sascha Mölders in der 89. Minute waren die Löwen schon auf der Siegerstraße. Doch Brian Behrendt erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich. Für die Löwen laut eigener Aussage eine "gefühlte Niederlage", wie Torwart Marco Hiller Hiller nach dem Spiel sagte.

Ismaik: Erster Auswärtssieg "war greifbar nah"

"Wir hätten uns selbstverständlich alle den ersten Auswärtssieg der Saison gewünscht. Er war auch greifbar nah", schrieb Investor Hasan Ismaik nach der Partie auf Twitter. Dennoch ist er der Meinung, "dass unsere Leistungskurve deutlich nach oben geht. Weiter so!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Sechzger geht es am kommenden Samstag weiter, dann empfangen die Münchner den SV Meppen im Grünwalder Stadion (14 Uhr)