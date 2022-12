Geldregen für den TSV 1860: DFB beschließt Nachwuchsfördertopf

Der TSV 1860 darf sich über weitere Einnahmen freuen. Der Deutsche Fußball-Bund hat jetzt einen Nachwuchsfördertopf im Wert von 2,95 Millionen Euro für alle Drittligisten beschlossen.

München - Den Klubs der 3. Liga kommen 2,95 Millionen Euro aus dem Nachwuchsfördertopf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugute. Die jährliche Zuwendung wurde vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch für die Saison 2023/24 beschlossen.

Zuschüsse dürfen nur in gemeinnützigen Bereich fließen

Der Nachwuchsfördertopf war im Herbst 2018 vom DFB-Präsidium eingeführt worden und zum ersten Mal in der Saison 2018/2019 zur Anwendung gekommen. Die Zuschüsse dürfen aus rechtlichen Gründen ausschließlich in den gemeinnützigen Bereich der Drittligisten fließen, die Mittelverwendung ist zweckgebunden an die Nachwuchsförderung, dies ist von den Klubs entsprechend nachzuweisen. Es handelt sich dabei um ein Belohnungssystem für die Talentförderung speziell in der 3. Liga.