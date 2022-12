Bericht: TSV-1860-Coach Michael Köllner beim FC St. Pauli gehandelt

Muss sich der TSV 1860 bald auf Trainersuche begeben? Einem Bericht zufolge wird Michael Köllner mit dem FC St. Pauli in Verbindung gebracht.

München - Mit dem TSV 1860 möchte Michael Köllner nach mehreren verpassten Anläufen zum Saisonende endlich den Zweitliga-Aufstieg perfekt machen.

Aktuell liegen die Löwen auf Rang sechs und haben drei Zähler Rückstand auf Platz zwei, den aktuell der 1. FC Saarbrücken belegt. Doch womöglich steht Köllner schon früher als gedacht in der 2. Liga an der Seitenlinie.

Köllner soll zum Favoritenkreis auf Schultz-Nachfolge zählen

Denn nach Informationen der " " ist der 52-Jährige wohl beim FC St. Pauli im Gespräch. Demnach zähle Sechzigs Trainer zum Favoritenkreis auf die Nachfolge von Timo Schultz bei den Hamburgern.

Der Ex-Bundesliga-Profi wurde nach einem enttäuschenden Jahr 2022 und aktuell Platz 15 im Fußballunterhaus am Dienstag mitten in der WM-Pause entlassen.

Köllner und Sportchef Bornemann kennen sich aus Club-Zeiten

Neben dem Löwen-Coach werden in der Hansestadt offenbar auch die Namen Sebastian Hoeneß (zuletzt Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim), Michael Wimmer (zuletzt Interimstrainer beim VfB Stuttgart) und Florian Kohfeldt (zuletzt Trainer beim VfL Wolfsburg) diskutiert.

Köllner war zusammen mit Pauli-Sportchef Andreas Bornemann bereits in Nürnberg tätig und führte den Club zurück in die Bundesliga. In München hat der Oberpfälzer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert. Allerdings ist fraglich, ob er mitten in der Saison bei den Giesingern hinschmeißen würde.