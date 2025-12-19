Michael Köllner, ehemaliger Trainer des TSV 1860, hat einen neuen Job. Er übernimmt das Traineramt bei einem abstiegsbedrohten Erstligisten aus Österreich.

Ex-Löwen-Trainer Michael Köllner hat einen neuen Job. Eineinhalb Jahre nach seiner Beurlaubung beim FC Ingolstadt heuert der 55-Jährige beim stark abstiegsbedrohten österreichischen Erstligisten FC Blau-Weiß Linz an. Das vermelden die "Oberösterreichischen Nachrichten" und "Sky Austria" übereinstimmend. Die Linzer hatten sich im November von Cheftrainer Mitja Mörec, der den Klub erst im Sommer übernommen hatte, getrennt. Seither betreute Co-Trainer Andreas Gahleitner interimistisch das Team.

Unter Köllners Leitung hatte der TSV 1860 seine bis dato beste Zeit in der 3. Liga. Im November 2019 hatte er das Zepter des zurückgetretenen Daniel Bierofka übernommen und war mit den Löwen zweimal nur knapp am möglichen Aufstieg gescheitert. Ende Januar 2023 endete seine Zeit in Giesing, anschließend hatte er von April 2023 bis Mai 2024 den FC Ingolstadt trainiert und war seither vereinslos.

In Linz arbeitet Köllner wieder mit Ex-Co-Trainer Luginger zusammen

Ende August hatte Michael Köllner im Interview mit der AZ über seine Zukunftspläne gesagt: "Wenn etwas Passendes kommt, schon. Mit 55 Jahren ist man auch ein bisschen wählerischer. Da muss die nächste Aufgabe gut gewählt sein. Ich bin schon heiß, wieder etwas zu machen, aber es muss auch passen. Bisher hat die Konstellation noch nicht gepasst." In Linz, wo er auf seinen ehemaligen Löwen-Co-Trainer Matthias Luginger trifft, scheint dies nun der Fall gewesen zu sein.

Den FC Blau-Weiß Linz zum Klassenerhalt zu führen, dürfte ein schwieriges Unterfangen werden, von den letzten acht Liga-Spielen verloren die Oberösterreicher sieben. Köllner hat nun die Winterpause über Zeit, das Team kennenzulernen und einzuschwören. Der Restart steigt am 30. Januar im ÖFB-Cup gegen den Stadtrivalen Linzer ASK, am 6. Februar geht es in der Liga weiter gegen den SCR Altach.