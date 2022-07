Ex-Löwe Nico Karger wechselt nach Deisenhofen

Ex-Löwe Nico Karger verlässt den SV Elversberg vorzeitig und schließt sich Bayernligist Deisenhofen an.

München - Es hätte zum Wiedersehen in der 3. Liga mit seinem Ex-Klub kommen können, doch daraus wird nichts!

Ex-Löwe Nico Karger verlässt Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg und wechselt in die Bayernliga zum FC Deisenhofen. "Nach längerem Hin und Her löste Nico seinen laufenden Vertrag bei seinem Ex-Verein SV Elversberg in beiderseitigem Einverständnis auf. Der Offensiv-Spieler wird uns ab sofort hoffentlich mit vielen Toren bereichern", heißt es in einer Meldung der Münchner Vorstädter.

Nico Karger stieg mit Elversberg in der Saison 2021/22 in die 3. Liga auf

Mit nur 29 Jahren kehrt der Offensivspieler dem Profifußball also den Rücken und möchte wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Für Elversberg stand "King Karges" in der vergangenen Saison 26 Mal auf dem Rasen und trug mit sieben Treffern zum Drittliga-Aufstieg bei.

Zuvor war der Rechtsaußen lange für die Löwen aktiv. 2009 wechselte er in die Nachwuchsabteilung der Sechzger und feierte 2015 sein Profi-Debüt in der 2. Liga.

Nico Karger TSV 1860 © sampics/Augenklick

Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern blieb Karger den Löwen treu und zählte ein Jahr später mit einem Treffer in der Relegation zu Sechzigs Aufstiegshelden. In der abgelaufenen Saison schaffte er erneut den Drittliga-Aufstieg, doch eine Rückkehr ins Grünwalder Stadion wird es vorerst nicht geben.