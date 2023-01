Ex-Löwe Bernhard Winkler nimmt den TSV 1860 und Michael Köllner in die Pflicht

Der TSV 1860 verpatzt den Rückrundenauftakt. Ex-Löwe Bernhard Winker setzt nun die Mannschaft und Michael Köllner unter Druck.

München - Es war nicht der Auftakt ins neue Jahr, den sich die Mannschaft des TSV 1860 gewünscht hatte. Die Löwen verloren am Samstag verdient bei Waldhof Mannheim mit 1:3.

In der Tabelle hat sich nicht viel verändert, da auch die Konkurrenz am Wochenende patzte. Die Sechzger haben drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang, vier Zähler sind es auf Platz zwei.

Winkler: "Köllner muss mit der Mannschaft liefern"

Dennoch nimmt Ex-Löwe Bernhard Winkler die Mannschaft und Michael Köllner nun in die Pflicht: "Die ersten drei bis vier Spiele nach der Winterpause muss man sehen, wie die Mannschaft in Tritt kommt. Aber danach ist klar: Köllner muss mit der Mannschaft liefern! Die sind in der Pflicht. Da wird man sehen, was passiert", sagte der Kultstürmer am Rande der BR-Übertragung am Samstagnachmittag.

Für die Mission Aufstieg bedarf es laut Winkler, für den gegen Mannheim schon "das Beste vom Besten auf dem Platz" stand, einer deutlichen Leistungssteigerung: "Jetzt geht’s um die Feinabstimmung, auch dass Raphael Holzhauser, der Neuzugang, besser integriert wird. Die Offensivaktionen müssen außerdem durchdachter nach vorne gebracht werden – und dann hat 1860 genügend Qualität, Spiele zu gewinnen."

Der erste Schritt in die richtige Richtung soll am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) erfolgen, dann empfangen die Löwen im ersten Heimspiel des Jahres den FSV Zwickau im Grünwalder Stadion