Michael Köllner wirft Ex-Spielern in einem Podcast Mobbing vor – im Nachgang werden die Aussagen gestrichen.

Ex-Löwen-Trainer Michael Köllner hat beim Portal "lilienblog" für Aufsehen gesorgt. Dort sprach der 55-Jährige über Mobbing beim TSV 1860 in seiner Zeit als Cheftrainer (2019-23) – die Aussagen waren am Freitag nach einem "Missverständnis", wie es heißt, aber wieder gestrichen worden.

"Die ursprüngliche Fassung war in dieser Form nicht autorisiert. Wir bedauern dies und haben die Aussagen in der Passage (...) in Absprache mit Michael Köllner entsprechend angepasst", lautete die Erklärung.

Köllner berichtet von Mobbing gegen Ex-Löwen-Talent Klassen

Köllner hatte über Darmstadts Neuzugang und Ex-Löwe Leon Klassen gesagt: "In der Kabine hatte es Leon sehr schwer. Dass sich da junge Spieler wie Leon überhaupt noch entwickeln können, das war eine Herkulesaufgabe für mich auch als Trainer."

Dann schilderte er brisante Vorgänge, die nun wieder gelöscht wurden. Köllner berichtete, wie ältere Profis um Torjäger Sascha Mölders Klassen im Jahr 2021 schikaniert hatten. Wie mehrere Beteiligte der AZ damals berichtet hatten, war Klassen unter anderem gefesselt und im Aufzug hin- und hergefahren worden. Mölders hatte die Vorgänge damals heruntergespielt, war Ende 2021 suspendiert worden.