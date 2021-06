Es geht wieder los: Weitere Testspiele des TSV 1860 terminiert

Nach der Saison ist vor der Saison. Bereits Mitte Juni findet sich die Mannschaft des TSV 1860 zur Saisonvorbereitung ein. Nun sind auch die ersten Testspiele der Löwen terminiert.

München - Am 19. Juni geht die Saison 2021/2022 für den TSV 1860 München wieder los. Dann treffen sich die Spieler erstmals nach der Sommerpause zum Laktattest.

TSV 1860: Zwei Testspiele im Trainingslager

Auch die ersten Testspiele sind bereits terminiert: Am Mittwoch, 30. Juni, sind die Löwen beim SV Heimstetten zu Gast. Tags darauf geht es für den Tross ins Trainingslager nach Windischgarsten, wo am 2. Juli der zweite Testkick gegen den SV Ried ausgetragen wird. Zum Abschluss des Trainingslagers geht es für das Team von Michael Köllner am Dienstag, 6. Juli gegen Austria Klagenfurt mit dem ehemaligen Löwen-Coach Peter Pacult. Das bis dato letzte terminierte Testspiel findet am Sonntag, 11. Juli, gegen Wacker Burghausen statt.