Es geht wieder los: Erstes Spiel des TSV 1860 wohl terminiert

Nach der Saison ist vor der Saison. Bereits Mitte Juni findet sich die Mannschaft des TSV 1860 zur Saisonvorbereitung ein. Nun soll auch das erste Testspiel fixiert worden sein.

München - Am 19. Juni geht die Saison 2021/2022 für den TSV 1860 München wieder los. Dann treffen sich die Spieler erstmals nach der Sommerpause zum Laktattest.

Testspiel im Trainingslager

Wie berichtet, soll nun auch das erste offizielle Vorbereitungsspiel der neuen Saison terminiert worden sein. Bevor es ins Trainingslager geht, treffen die Löwen wohl am 30. Juni auf den Regionalligisten SV Heimstetten. Um 18 Uhr soll es hier losgehen.

Nur einen Tag später steht dann die Abreise ins Trainingslager an, das vom 1. bis zum 6. Juli in Windischgarsten in Österreich stattfinden soll. Auch hier steht ein Testspiel an, bei dem es aller Voraussicht nach gegen den österreichischen Erstligisten Sturm Graz gehen wird.