Einmal Chaos, immer Chaos? Investoren-Drama des TSV 1860 sprengte alle Dimensionen

Die AZ blickt auf ein bewegtes Jahr bei den Löwen zurück. Eine der wichtigsten Fragen 2025: Giesinger-Genfer Wirtschaftskrimi und/oder politische Intrige? Das große Sommertheater um den geplatzten Investoren-Wechsel sprengt selbst für die berühmten Löwen-Verhältnisse alle Dimensionen.

27. Dezember 2025 - 12:05 Uhr

Investor des TSV 1860: Hasan Ismaik. © IMAGO / Ulrich Wagner / AZ-Montage