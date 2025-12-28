Serie Die Löwen-Clans: Das Mang-Präsidium und seine mächtigen Unterstützer

Wer will hier eigentlich was? Im Kosmos des TSV 1860 gibt es zahlreiche Interessensgemeinschaften, die ihre eigenen Ziele verfolgen – sei es klubpolitisch oder mit Blick auf die Stadionfrage. In dieser Serie stellt die AZ die jeweiligen Parteien vor. In Teil eins: Das Präsidium um Gernot Mang und die dem e.V. wohlgesonnenen Organisationen.

Bernhard Lackner 28. Dezember 2025 - 10:45 Uhr

Gernot Mang ist seit Sommer 2025 Präsident des TSV 1860. © IMAGO