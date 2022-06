Ein Retter und ein Flitzer? Boyamba und Fröhling beim TSV 1860 im Anflug

Ex-Coach Fröhling und Mannheims Boyamba sollen zum TSV 1860 kommen . Köllner: "Wir wollen echt aufsteigen!"

Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Der TSV 1860 bastelt weiterhin fleißig am Kader und Trainerteam der Saison 2022/23. Dabei könnte nun ein alter Bekannter mit großen Meriten bei den Blauen auftauchen - und ein technisch beschlagener Flügelflitzer, dessen Zukunft bisher noch nicht geklärt ist. Die AZ zeigt, wie es vor den heutigen Leistungstests und dem morgigen, offiziellen Trainingsauftakt (14 Uhr) mit dem potenziellen Neulöwen-Duo aussieht.

Torsten Fröhling: Das 55-jährige Nordlicht ist laut der "Bild" als Co-Trainer von Chefcoach Michael Köllner im Gespräch. Fröhlings Rückkehr würde vielen Fans bestimmt gefallen, schließlich ging der vormalige U21-Trainer des TSV in der Spielzeit 2014/15 als Relegationsretter der Löwen in die Vereinshistorie ein. Nach der Demission von Ex-Coach Markus von Ahlen übernahm der gebürtige Bützower am 22. Spieltag, zog mit den Giesingern in die Relegation ein und besiegte Kontrahent Holstein Kiel im Rückspiel in der Allianz Arena in letzter Minute durch den Treffer von Kai Bülow mit 2:1. Der einstige Sechzger war zuletzt als Chefcoach des FC Schalke 04 II tätig und ist seit März 2022 ohne Job.

Fröhling zurück zu 1860? Noch ist nichts fix

Bis Donnerstag war der Deal nicht fix, allerdings hat 1860 nach den Absagen von Köllners einstigem Assistenten Nathaniel Weiss (VfB Stuttgart) und Leonhard Haas (FC Wacker Burghausen) und auch noch mit anderen Kandidaten Gespräche geführt.

Joseph Boyamba: Der 25-jährige Offensivspieler steht nach AZ-Informationen kurz vor einer Vertragsunterschrift bei den Blauen, wobei die Finanzierung angesichts des wohl schon ausgeschöpften Etats zuletzt noch zu klären blieb. Könnte also sein, dass sich beide Seiten noch ein bisschen gedulden müssen, wenngleich Köllner Anfang der Woche erklärte: Ich will noch zwei offensive Mittelfeldspieler. Es kann gut sein, dass diese Woche noch etwas passiert."

Joseph Boyamba und Löwen-Juwel Leandro Morgalla könnten in der neuen Saison Teamkollegen sein. © IMAGO / foto2press

Boyamba in der 1860-Offensive vielseitig einsetzbar

Der Deutsch-Konolese hatte zuletzt wie 1860-Neuzugang Jesper Verlaat für Drittliga-Konkurrent SV Waldhof Mannheim gespielt und in 35 Einsätzen acht Tore und sechs Assists geliefert. Boyamba, dessen Vertrags Ende Juni ausläuft und der für 1860 damit ablösefrei zu kriegen wäre, gilt als quirliger und flexibler Wirbelwind, der auf beiden Flügeln sowie im Sturmzentrum eingesetzt werden könnte.

Interessant: Köllner hat sich auf AZ-Nachfrage über die Hintergründe des erfolgreichen Verlaat-Deals und über Sechzigs Strahlkraft geäußert: "Da waren auch andere Vereine dran, auch an Christopher Lannert und Martin Kobylanski. Das sind sicherlich Spieler, die Mannheim oder Saarbrücken auch gerne hätte. Auch Dresden und Ingolstadt hatte sie wohl auf dem Schirm."

Aufstieg nur eine Idee? Aber nicht doch!

Für Sechzig habe letztendlich neben der Hochburg Grünwalder Stadion gesprochen, dass man eine gute Aufstiegs-Perspektive gelegt habe: "Für uns ist schon außergewöhnlich, dass wir die Voraussetzungen geschaffen haben, aufzusteigen und auch DFB-Pokal spielen. Für Verlaat waren beides wichtige Merkmale. Der hat mich gefragt: Wollt ihr wirklich aufsteigen oder ist es nur eine Idee? Da hab' ich gesagt: Nein, wir wollen echt aufsteigen!"

Boyamba und auch Fröhling dürften ebenfalls Lust auf die Zweite Liga haben...