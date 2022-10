Ein Neuer für den TSV 1860? Ex-Löwe Thomas Pledl im Training gesichtet

Der ehemalige Löwen-Spieler Thomas Pledl trainiert aktuell beim TSV 1860 mit. Fest verpflichtet wird der 28-jährige Offensivspieler aber wohl nicht.

München - Nur einen Tag nach dem 2:0-Auswärtserfolg in Osnabrück trainierten die Löwen bei strahlendem Sonnenschein wieder an der Grünwalder Straße.

Neben Stefan Lex und Co. war am Sonntag auch ein altbekanntes Gesicht an der Grünwalder Straße zu sehen: Ex-Löwe Thomas Pledl stand ebenfalls auf dem Platz und nahm an der lockeren Einheit teil.

Wohl keine feste Verpflichtung von Pledl geplant

Der 28-Jährige, der von 2009 bis 2012 in der Jugendabteilung der Sechzger für die U17 und U19 aktiv war, ist derzeit vereinslos. Zuletzt lief der Rechtsaußen für Zweitligist Fortuna Düsseldorf auf, bekam aber am Ende der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag. Heuert er nun bei seinem ehemaligen Verein an?

Nach AZ-Informationen deutet die Trainingsteilnahme Pledls nicht auf eine feste Verpflichtung hin. "Wir geben einem Spieler der aus der Jugend von 1860 stammt die Möglichkeit sich fit zu halten, da es die personelle Situation im Trainingsbetrieb derzeit zulässt", heißt es seitens des TSV 1860. Unter anderem befinde sich Nathan Wicht gerade bei der Schweizer Nationalmannschaft.