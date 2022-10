3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München – Endergebnis 0:2

Tor! 0:2 - Meris Skenderovic

Unfassbar! Den Löwen gelingt in der zweiten Hälfte nichts, doch dieser Konter sitzt. Lannert läuft seinen Gegenspieler aggressiv an und nimmt dem Osnabrücker den Ball ab. Dann hat Sechzigs Rechtsverteidiger ganz viel Platz und spielt einen perfekten Querpass in die Mitte. Skenderovic rutscht in den Ball rein und trifft aus sieben Metern zum 2:0.