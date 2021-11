Duo des TSV 1860 angeschlagen: Quirin Moll und Sascha Mölders fehlen im Training

Michael Köllner musste am Freitag auf die beiden Routiniers Sascha Mölders und Quirin Moll im Training des TSV 1860 verzichten.

Verpassten die Trainingseinheit am Freitag: Sascha Mölders und Quirin Moll. (Archivbild)

München – Die Löwen schuften weiter fleißig während der Länderspielpause!

Doch neben den beiden angeschlagenen Außenverteidigern Yannick Deichmann (muskuläre Probleme) und Phillipp Steinhart (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) haben am Freitag auch die Routiniers Sascha Mölders und Quirin Moll im Training des TSV 1860 gefehlt.

Mölders und Moll stehen gegen Duisburg wohl wieder zur Verfügung

"Sascha hat aus dem Osnabrück-Spiel einen Schlag abbekommen. Gestern hat er in einem internen Trainingsspiel gespielt, aber heute ausgesetzt, weil er das noch ein bisschen mit sich herumschleppt", erklärte Michael Köllner am Freitag auf AZ-Nachfrage. "Quirin hat sich leicht am Oberschenkel verletzt. Deswegen hat er gestern und heute pausiert."

Für das Heimspiel gegen den MSV Duisburg am 20. November (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) steht das Duo Köllners Einschätzung zufolge aber wieder zur Verfügung.