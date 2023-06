Duell gegen den TSV 1860 winkt: Joseph Boyamba zurück zu Waldhof Mannheim?

Joseph Boyamba hat wohl einen neuen Verein gefunden. Einem Bericht zufolge soll der ehemalige Spieler des TSV 1860 zu Waldhof Mannheim zurückkehren.

München – Gerade einmal eine Saison streifte Jopseh Boyamba das Löwen-Trikot über, nun könnte es ein baldiges Wiedersehen mit den Sechzgern geben.

Nach Informationen der " " ist er wohl erneut bei Waldhof Mannheim im Gespräch. Der 26-Jährige lief vor seinem Wechsel zum TSV 1860 bereits zwei Jahre für die Waldhöfler auf.

Boyamba wohl öfter in Mannheim gesehen

Boyamba soll seit rund einer Woche mehrfach in Mannheim gesehen worden sein, am Sonntag unter anderem auch an einem naheliegenden See, wie die Zeitung schreibt. Auf eine Frage, was er hier mache, antwortete der Flügelflitzer: "Lass dich mal überraschen…"

Gut möglich also, dass Boyamba, dessen Vertrag bei den Löwen zum Saisonende nicht verlängert wurde, wieder an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Für den TSV 1860 erzielte er in 33 Partien sechs Tore und vier Vorlagen. Vor allem unter Maurizio Jacobacci blühte der Mittelfeldspieler in der zweiten Saisonhälfte auf.