Drittliga-Spielplan 2022/23: Spieltage 2 bis 9 des TSV 1860 terminiert – kein Wiesn-Heimspiel

Ein Kracher zum Saisonstart, aber kein Heimspiel zum Oktoberfest! Die ersten neun Spieltage des TSV 1860 sind fix.

München - Das ist mal ein Auftakt in die neue Drittliga-Saison: Der TSV 1860 startet mit einem Auswärtsspiel bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in die Spielzeit 2022/23. Die Partie findet am 23. Juli um 14 Uhr statt. Dass die Löwen zuerst ein Auswärtsspiel bestreiten, war abzusehen. Wegen der hohen Beanspruchung wird im Grünwalder Stadion ein neuer Rasen verlegt. Das berichtete unter anderem das Portal " ". Mit einem ersten Heimspiel wäre das knapp geworden.

TSV 1860: Kein Heimspiel zur Wiesn

Nach dem Auswärtskracher folgen für die Löwen zwei Heimspiele gegen den Aufsteiger VfB Oldenburg (6.August.) und den SV Meppen (9.August.). Den Hinrundenabschluss am Wochenende des 13. bis 16. Januar 2023 bildet ebenfalls ein spannendes Duell, nämlich gegen Waldhof Mannheim. Vor dem letzten Hinrunden-Spieltag liegt die aufgrund der WM in Katar vorgezogene Winterpause ab Mitte November.

Was viele Löwen-Fans ein bisschen schmerzen wird: Einen oder – wie auch schon vorgekommen – gar zwei Heimspieltage mit einem Besuch auf dem Oktoberfest werden sie dieses Jahr nicht verbinden können. Am neunten Spieltag müssen die Löwen nämlich bereits am Freitagabend (16. September) ran, empfangen Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Anstich auf der Theresienwiese ist dann am darauffolgenden Samstag. Für Sechzig folgt die nächste Partie dann am letzten Wiesn-Wochenende (30. September bis 3. Oktober, noch nicht genau terminiert) – aber auswärts bei Borussia Dortmund II.

Alle Hinrundenspiele des TSV 1860 im Überblick

bereits genau terminiert:

1. Spieltag, 23. Juli, 14 Uhr: Dynamo Dresden – TSV 1860

2. Spieltag, 6. August, 14 Uhr: TSV 1860 – VfB Oldenburg

– VfB Oldenburg 3. Spieltag, 9. August, 19 Uhr: TSV 1860 – SV Meppen

– SV Meppen 4. Spieltag, 13. August, 14 Uhr: SC Verl – TSV 1860

5. Spieltag, 19. August, 19 Uhr: TSV 1860 – Hallescher FC

– Hallescher FC 6. Spieltag, 27. August, 14 Uhr: FC Viktoria Köln – TSV 1860

7. Spieltag, 3. September, 14 Uhr: TSV 1860 – MSV Duisburg

– MSV Duisburg 8. Spieltag, 10. September, 14 Uhr: SV Elversberg – TSV 1860

9. Spieltag, 16. September, 19 Uhr: TSV 1860 – FC Erzgebirge Aue

noch nicht genau terminiert: