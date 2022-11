Drittliga-Spielplan 2022/23: Flutlicht-Duell für den TSV 1860 gegen Dresden zum Rückrundenstart

Der DFB hat die Spieltage 20 und 21 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Das Topspiel gegen Dynamo Dresden findet an einem Montagabend im Grünwalder Stadion statt.

München - Die Löwen können weiter planen! Der DFB hat am Freitagnachmittag die genauen Ansetzungen der Spieltage 20 und 21 bekanntgegeben.

Demnach empfängt der TSV 1860 an einem Montagabend Dynamo Dresden. Das Topspiel zum Rückrundenstart findet am 30. Januar um 19 Uhr im Grünwalder Stadion statt. Anfang Februar geht es für die Sechzger in den Norden Deutschlands: Am Sonntag, 5. Februar (13 Uhr) ist die Elf von Michael Köllner zu Gast bei Aufsteiger VfB Oldenburg.

Alle bereits terminierten Spiele des TSV 1860 im Überblick