Dritter Heimsieg ohne Gegentor: TSV 1860 macht das Grünwalder Stadion wieder zur Festung

Das 1:0 über den SC Freiburg II war für den TSV 1860 nicht nur der zweite Sieg aus den letzten drei Pflichtspielen, sondern auch der dritte Heimsieg ohne Gegentor am Stück. Die Mannschaft von Maurizio Jacobacci ist auf dem Weg, eine schwache Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen.

München – Die Stimmung im Grünwalder Stadion hätte am Samstagabend kaum besser sein können. Bei strahlendem Sonnenschein und einem Himmel, so blau-weiß wie die Löwen-Trikots, überzeugte der TSV 1860 vor allem durch einen kämpferischen Auftritt.

Festung Grünwalder Stadion: Jacobacci lobt TSV 1860-Fans

Der direkt verwandelte Freistoß von Raphael Holzhauser kurz vor der Pause machte den Unterschied. Trainer Maurizio Jacobacci lobte im Anschluss an die Partie vor allem das Publikum: "Es war heute eine große Hilfe, wie es hinter der Mannschaft stand. Das war gerade in der 1. Halbzeit wichtig, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind."

Letztlich aber brachte man den Sieg ins Ziel und feierte mal wieder einen Erfolg gegen ein Spitzenteam der 3. Liga. Es war nicht nur der dritte Heimsieg in Folge, sondern auch der dritte Heimsieg ohne Gegentor.

Für den Aufstieg: Löwen-Aufschwung kommt zu spät

Zuvor bezwang Sechzig den VfL Osnabrück (3:0) und die SpVgg Bayreuth (2:0). In der Tabelle ging es einen Platz nach oben auf die Acht. Für eine etwaige Aufholjagd im Aufstiegsrennen kommen diese Ergebnisse zu spät.

Ein Heimspiel steht für diese Saison allerdings noch an, am 37. Spieltag gegen Waldhof Mannheim. Für den TSV 1860 eine gute Gelegenheit, eine eigentlich schwache Saison versöhnlich zu beenden und langjährige Spieler wie Stefan Lex oder Marius Willsch, die im Sommer ihre Karrieren beenden werden, gebührend zu verabschieden und den Grundstein für eine erfolgreichere Saison zu legen.