Der TSV 1860 bekommt ein Innenverteidiger-Problem

Nach Abwehrspieler Semi Belkahia fehlt nun auch Niklas Lang verletzt. Diagnose noch ungewiss.

Kaiserslautern/München - Als wäre dieser Tag auf dem Betzenberg für die Löwen nicht schon schwarz genug gewesen, trug der TSV auch noch eine Verletzung davon.

Eine Verletzung, die Trainer Michael Köllner schon kurz nach Saisonbeginn in Personalnot versetzt. Nachdem schon Innenverteidiger Semi Belkahia aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung (Kapselriss) verletzt fehlt, musste beim 0:3 des TSV 1860 beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag auch noch sein Stellvertreter Niklas Lang ausgewechselt werden.

Niklas Lang am Knie verletzt

Der 19-Jährige verletzte sich nach gut einer Stunde bei einem eigenen Foul am linken Knie und musste vorzeitig vom Feld. Für ihn kam der gelernte Mittelfeldspieler Quirin Moll in die Partie, den Köllner nach zuletzt schwacher Leistung nur auf die Bank beordert hatte.

Eine Diagnose sowie eine mögliche Ausfalldauer stehen bisher aus, aber für das anstehende Heimspiel am Dienstag gegen Viktoria Köln dürfte es mehr als eng werden für Lang.

Sechzig gehen die Innenverteidiger aus! Kollege Belkahia ist zwar auf dem Weg der Besserung und bereits wieder in der Lage, individuell zu trainieren. Der Einstieg ins Mannschaftstraining und sein Comeback lassen aber ebenfalls noch ein bisschen auf sich warten. "Ich hoffe, dass ich bald wieder spielen kann. Da bringe ich hoffentlich mehr Glück als hier", sagte Belkahia nach dem Spiel geknickt über seinen Besuch beim BR.

Wer startet gegen Viktoria Köln?

So dürfte gegen Köln also einmal mehr Moll auflaufen, oder Köllner verschafft mit Nathan Wicht dem nächsten Junglöwen eine Chance, die eigentlich noch zu früh kommt. Ob die Löwen gar an einen Not-Transfer denken?