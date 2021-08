Semi Belkahia: "Hoffe, dass ich bald wieder spielen kann"

Sechzigs Verteidiger Semi Belkahia war am Samstag als Co-Kommentator bei BR im Einsatz - und musste eine krachende Niederlage seiner Löwen mit ansehen. "Ich hoffe, dass ich bald wieder spielen kann."

München - Es war kein gutes Spiel, das Semi Belkahia im BR mitkommentieren durfte: Sein TSV 1860 München verlor das Gastspiel bei den Roten Teufeln sang- und klanglos mit 0:3 (hier geht's zur Einzelkritik).

An Belkahias Leistung am Mikrofon lag's freilich nicht, dennoch sagte der 22-Jährige: "Ich hoffe, dass ich bald wieder spielen kann. Da bringe ich hoffentlich mehr Glück als hier."

"War eine verdiente Niederlage"

Das Spiel seiner Löwen fasste er wie folgt zusammen: "Ich glaube schon, dass es eine verdiente Niederlage war. Wir haben am Anfang gut gespielt und hatten gute Chancen. Nach der Trinkpause die dummen Gegentore, aber dann haben wir fußballerisch nicht mehr viel gezeigt und keine guten Chancen herausgespielt. Also würde ich sagen: Das geht schon in Ordnung."

Und auch wenn die Niederlage schmerzhaft war: "Wir müssen am Dienstag wieder positiv sein und in Köln das nächste Spiel gewinnen. Natürlich, heute kann man sauer sein, aber dann muss der Blick wieder nach vorne gehen", so Belkahia.

Gegen Köln wird Belkahia wohl noch nicht wieder helfen können. Sein Coach Michael Köllner geht davon aus, dass der 22-Jährige "im Laufe der Woche" wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird.