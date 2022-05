Corona-Saison 2020/21: TSV 1860 fährt dicken Verlust ein

Die Corona-Pandemie hat dem TSV 1860 ein großes Loch in die Bilanz gerissen. In der Saison 2020/21 betrug der Verlust bei der GmbH & Co. KGaA ganze 1,6 Millionen Euro.

06. Mai 2022 - 22:17 Uhr | AZ/dpa

Beim TSV 1860 für die Zahlen verantwortlich: Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer © IMAGO / Ulrich Wagner