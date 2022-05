Potenzieller Aufstiegs-Kracher für den TSV 1860: Heimspiel gegen BVB ausverkauft

Am letzten Spieltag könnte der TSV 1860 unter Umständen im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II doch noch auf den Relegationsplatz springen. Die Fans sind schon heiß auf den potenziellen Aufstiegs-Kracher, das Spiel ist bereits ausverkauft.

München - Wer diesen Spieltag noch abwarten wollte, bevor er sich Karten für den möglichen Relegations-Showdown gegen Borussia Dortmund II nächste Woche kauft, der hat sich verspekuliert. Wie der TSV 1860 am Freitag mitteilt, ist die Partie gegen den BVB bereits restlos ausverkauft.

TSV 1860 winkt Matchball-Spiel gegen Borussia Dortmund

Das Spiel gegen die Dortmunder könnte für die Löwen eines der dramatischsten in den vergangenen Jahren werden. Wenn 1860 am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) den 1. FC Magdeburg schlägt und der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag bei Viktoria Köln verliert, hat die Partie gegen den BVB für die Münchner Matchball-Charakter.

Heißt konkret: In diesem Szenario würden die Löwen mit einem Sieg kurz vor der Ziellinie in dieser Saison doch noch an Lautern vorbei auf den Relegationsplatz springen. Dort wartet am 20. und 24. Mai Dynamo Dresden auf den Drittliga-Teilnehmer.